Mark Soosaar ⟩ Virve pani autoavarii ka laulu sisse

Manõja kultuuriselts nimetas Virve Kösteri oma saare esimeseks aukodanikuks. Manija rahvas tuli kokku ja andsime talle üle kolme kuninganna kaelaraha, need hõberahad on vermitud Hollandi kuningannadega. Selle ehte valmistas üks Tallinna juveliir. Virve sellega kuigi palju ei käinud, hoidis seda kapis. Holland on mereriik, Kihnu on mereline saarvald. Nii et sümboolne seos.