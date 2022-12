Teedel püsib suur libedusoht

“Kuigi torm näitab taandumise märke, siis soovitame ka teisipäeval võimalusel koju jääda ja liiklusesse mitte minna. Kindlasti tuleb arvestada sellega, et kõrvalteede puhastamine võtab tavapärasest kauem aega,” lausus transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht.

Täna hommikul on põhimaanteed valdavalt sõidujälgedes puhtad, kuid väiksemad maanteed on väga lumised. Mitmel pool sajab lund ja siiani esineb pinnatuisku, teedel on väga suur libedusoht. Külmakraade tuleb kuni üheksa. Mandril puhub idakaare, saartel põhja- ja loodetuul tuul 3–9, puhanguti 14 meetrit sekundis.