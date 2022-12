GALERII ⟩ Vanameistrid Raja ja Endrekson jätkavad olümpia nimel tipptasemel sõudmist

Ehkki tiitlivõistlustel oma põhialal medaliteni ei jõutud (meresõudmise EMil pälviti hõbe), vaatasid Raja sõnutsi ülejäänud koondised eestlastele imestunult otsa ja küsisid: mismoodi on võimalik, et te vahetate 50 protsenti meestest välja ja olete kogu aeg finaalis!?

"Medalimaitsega hooaeg oli," võttis Raja aasta kokku. "Ootused ei olnud liiga kõrged, aga olin veendunud, et need, kellega ma ühes paadis sõuan – eriti kaks nooremat meest –, on pühendunud oma tööle. Ja et see kõik mängis väga tihedas konkurentsis niivõrd hästi välja, võib öelda, et hooaeg oli suurepärane. Maksimaalne õnnestumine!"