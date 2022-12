Pärnakas kuldas Lätis võidetud medalid kodutanumal üle

Pruulil ja Vasaral õnnestus 17 paari mõõduvõtmisel haarata liidrikoht esimeses voorus ja ehkki vahepeal langeti tihedas konkurentsis kolmandale positsioonile, sujus viimastes voorudes mäng hästi. Viimase jaotuse mängimise järel näitas edetabel, et Pärnu–Tartu duo edu järgmiste medalistide ees on kümmekond protsenti.