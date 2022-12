Vambola Paavo ⟩ Rääkige inimestega!

Jõulud peaksid olema rahulik ja enesesse vaatamise aeg. Tegelikkus on tänavu kahjuks vastupidine. Märksõnaks on hirmutamine. Suured pealkirjad lehtedes ja ajakirjades manitsevad elektrikatkestusteks valmis olema ja kutsuvad varusid soetama. Kui kriis tuleb, siis saabubki see ootamatult.