Toomas Kivimägi ⟩ Via Balticast on saanud (riigi) prioriteet

Ent paradigma on muutunud. Järgnevate aastate TEN-T võrgustike (ehk üleeuroopaliste transpordivõrgustike, toim) prioriteet on Via Baltica. Põhjusega. Ent mitte iseenesest. See on olnud üks minu kahest suuremast proovikivist riigikogus ja nüüd oleme jõudnud viljadeni. Esmalt ajaloost: viimased suuremad tööd olid Ehitajate tee ja Liivi tee väljaehitamine (2012, maksumus 39 miljonit eurot), Nurme sild ja 2+1-maanteelõik (2017, maksumus 13 miljonit eurot) ning Ääsmäe–Kernu 2+1-maanteelõik, 9,1 kilomeetrit (2017, maksumus 13 miljonit eurot).