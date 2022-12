Politsei ei soovita merejääle minna

“Lumerohkus loob inimestele tunde, et meri on jääs, kuid see tunne on petlik. Ühe kalda ääres võib jää tunduda paks, kuid teise kalda ääres olla väga nõrk,” tõdes Pärnu politseijaoskonna merepääste- ja piirikontrolligrupi juhi Janek Pinta. “Politsei jääluure on näidanud, et heitlik ilm ja suur lumesadu ei ole lasknud merejääl nii-öelda küpseda. Seetõttu on jää Pärnu lahel paiguti väga nõrk ja me ei soovita jääle minna.”