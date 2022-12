Pärnumaal on veel elektrita majapidamisi

Elektrikatkestuste tõttu on pimedaks jäänud majapidamisi kõigis valdades, vaid merevald Kihnu on seni pääsenud.

Meist rohkem on katkestusi vaid Saare maakonnas, kus neid on üle 1200. Hiiumaal on mõjutatud 200 klienti. Ülejäänud maakondades jäävad arvud kahekohaliseks.