Endla lavastaja pälvis teadustööde konkursil preemia

Teatrisõber Kadrin Kahu on nähtud etenduse järel öelnud: ““Issanda loomaaed” on äärmiselt paeluv ja kaasahaarav lavastus. Räägitud lood pakuvad uut teadmist ja vaatenurka moel, mis ei suru usku kuidagi teatrikülastajale peale. Hoolimata sellest, et kogu lavastus kõneleb usust, ei jää puudu naljast ega naerust. Ma ei oska öelda, mida arvavad või kuulevad selles etenduses usklikud inimesed, kuid usukaugetele ja -leigetele eestlastele soovitan seda vaadata kindlasti. Tükki see küljest ära ei võta, juurde aga annab küll!”