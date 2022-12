Galerii ⟩ Rait Pärga on sütitanud lepavõsa, tuntud poliitik ja näljased hiired

“Pärast näituse lõppu panin nad ateljee pööningule puukastidesse. Ja mingi aja pärast mõtlesin, et lähen vaatan, mis seisukorras nad seal on. Suur oli ehmatus, kui nägin, et hiired olid need pead suuresti ära söönud. Muidugi olin algul õnnetu ja pahane. Aga siis tuli mõte, et teeks nendest poolsöödud peadest uue näituse “Rait Pärg ja hiired”, siinsamas kunstnike majas,” jätkab Pärg.