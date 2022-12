Linn külmutas Pärnu lasteaedade kohatasu

Abilinnapea Ene Tähe sõnul saab kohalik omavalitsus leevendada lasteaias käivate laste vanemate maksukoormust. "Varem kavandatud hinnatõus olnuks praegusel ajal, mil kõik hinnad kerkivad, peredele raske. Kui arvutada, siis teinuks see sõltuvalt lasteaiast 48-96 eurot aastas, mis tähendab, et selle raha eest saab vähemalt ühe kuu lasteaia koha eest tasuda. See on arvestatav summa, eriti neile, kes on äärmiselt hinnatundlikud," rääkis Täht.