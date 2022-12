Valter Parve ⟩ Noored on hukas – kindel see, aga vanad?

Nädal hiljem koristasin jälle tänavat, kui eemalt ligines kamp noormehi, ilmselt Raeküla koolist ja ilmselt poekäigul. Sooviti jõudu ja siis veel üks kord jõudu. Peatasin rehitsemise, astusin nende juurde ja pakkusin välja oletuse, et nad on vist eestlased. Sellega jäädi nõusse. See ülimalt meeldiv kogemus viis mõttele, et ju on poistel toredad kodud, et kool oskab kombekat käitumist õpetada, et ehk (kõik) noored polegi veel hukas.