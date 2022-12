Pildid ⟩ Rüütli tänavasse kaevati suurem auk

Pärnu Vee tehnilise teeninduse juht Roman Vaba rääkis, et lekkekoht on teada, kuna seal oli kõige enam vett. Tänavakivid eemaldati avariikohast umbes kuue meetri pikkuselt ja poolteise meetri laiuselt alalt. Vaba sõnutsi parandatakse see ilmselt remondimuhviga. Mõni tund hiljem kaeti auk killustikuga.