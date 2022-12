Sissevaade kaupluse töösse: kui paks peab kassapidaja nahk olema?

Miks ma just selle ametikoha rambivalgusse tõstan? Poemüüja on meie kodumaakonnas viimase rahvaloenduse andmetel kõige levinum ametikoht. Kui maailm oli lukus, olid kaupluse töötajad ühes arstide ja päästjatega samuti eesliinil. Isegi kui oli hirm, ei saanud turvaliste koduseinte vahele töötama jääda.

Teenindus- ja müügitöötajaid otsitakse tööturul pea alati kõige rohkem. Keerulised töötingimused ja madal palk on põhjused, miks see nii on. Poemüüja mediaanpalk Pärnumaal on statistikaameti andmetel käesoleva aasta kolmanda kvartali seisuga 978 eurot (bruto). Meil on kõige rohkem inimesi, kes töötavad hiliste õhtutundideni, aga ei saaks praegu oma palga eest näiteks elupinnast üht ruutmeetritki endale lubada.