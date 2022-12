Tunneme lumest rõõmu

Möödunud nädalatest meenuvad kohe pealkirjad: “Lumi sundis linnavalitsust kriisikoosolekule” ja “Amet hoiatab: katustele kogunev lumi ja purikad on ohtlikud”. Tõsi, ei saa salata, et lumi ja libedus on valmistanud parasjagu probleeme, näiteks on ette tulnud rohkelt elektrikatkestusi ning liiklusolud on olnud keerulised ja seetõttu toimunud õnnetusi.