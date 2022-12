Jaapanlanna Maiko: Mõistsin Eestis, et ei pea olema nii korralik ja ­organiseeritud, võib lihtsalt minna lasta

Esimest korda kohtasin teda oma kodus, kui Taavi käis meeskooriga Jaapanis maavärinas ja tsunamis kannatanute heaks heategevuskontserte andmas ja peatus meie juures kodumajutuses. Ma ei tundnud, et olen armunud, aga ma tundsin end eriliselt mugavalt. Ma olen natuurilt ekstravert, alati avatud ja sõbralik, aga sisemiselt vahel häbelik. Taavi oli esimene inimene, kellega ma juba paari päevaga tundsin end väga mugavalt. See polnud välimus ega isik, vaid side, mida ei saa seletada. Kui ta lahkus, tundsin esimest korda, et mu elu on läbi, midagi on mu südamest puudu.