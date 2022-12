Kajab ⟩ Teema, millest tegelikult terve nädal räägiti

Kohtingumängu “Vallaline kaunitar” osaliste läinud nädalavahetusel Pärnus toimunud peod andsid kõneainet mitmeks päevaks kogu Eestis. Noored said kokku, noored läksid lahku, tülitsesid, otsisid lohutust. Nii kirjeldades pigem tavaline. Kuid kuna see kõik toimus kaamerate ees ja publiku silme all, siis küllalt eriline, et muidu tuimemapoolsed eestlased üles äratada.