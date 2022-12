Südamlik lugu ⟩ Kiirabitöötajad aitasid eakal naisel tänavat ületada

Foto autor rääkis, kuidas täna ennelõunal peatus kiirabiauto Pärnus Mai tänaval Eluvee poe juures asuva jalakäijate ülekäiguraja ees, et tänava ületamist oodanud naine üle tee lasta. Eakas naine ei tahtnud esiti minna ja näidanud ikka; et sõitku kiirabi edasi. Söakad kiirabitöötajad aga panid oma masinal ohutuled põlema ja tulid memmele appi, et aidata ta üle tänava.