Agne Kiviselg lõpetas hooaja maailma edetabeli liidrina ja teenis kopsaka auhinnatšeki

Rahvusvaheline kulturismi ja fitnessi föderatsioon (IFBB) jagab iga osavõistluse eest esikuuikule punkte ja koondab need maailma edetabelisse. Bikiinifitnessis sai sel kalendriaastal eri kategooriates silma pähe 521 naist ja edetabeli tipus troonib just Pärnu Tiim Go Fiti liige. Kiviseljast sai esimene eestlane, kes selline saavutusega hakkama saanud.