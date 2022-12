Karjääri lõpetanud olümpiasangar nimetab end omamoodi rekordimeheks

Rääma tänava sõudeklubi mängib Jämsä elus nii olulist rolli, et hüppas sealt pulmapäevalgi läbi. "On ju kohti, kust enamik läbi käib, pilti teeb," räägib ta, kuidas pidurõivais noorpaaril tärkas mõte minna kaunistatud õppepaadiga jõele. "See on siiamaani kasutusel. Tavalisse kahesesse on natuke riskantne istuda, aga seda tehakse ka."