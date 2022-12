Fred Rõigas kirjutas raamatu, mis õpetab suuga helide jäljendamise kunsti

Raamatu autor on võtnud suuga trummirütmide ja muude helide jäljendamise kunsti kasutusele õppevahendina. Ta ütleb, et see on uus põnev võimalus õpetada mis tahes vanuses inimesele keerulisi ja lahedaid rütme ja muusikastiile. ​Suuga rütmide tegemine on kogunud populaarsust kõikjal maailmas, see on hiphopkultuuri viies element.