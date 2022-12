Jüri Kirss ⟩ Õige saunaviht peksab kehahädad välja

Pärnu saun, mis sai ehitatud 1995. aastal, on kohalikele hästi teada. See on linna ainuke sedalaadi asutus ja asub Karja tänaval. Sauna asukoht on tähelepanuväärne selle poolest, et sinna on ühtviisi mugav jõuda peaaegu igast linnaosast. Sauna on linnaelanikud alati hinnanud ja see naudib endiselt teenitud populaarsust.