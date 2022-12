Loodusvaatlus ⟩ Tänavavalgustus võib musta kuuega linnul laulu lahti võtta

Neid tumedakuuelisi rästaid võib meil talvisel ajal liikuda kuni 10 000 isendit. Enamasti hoiavad nad lume ja külma ajal asulatesse ja rannikule, kus leidub enam nii toidupoolist kui on ka pisut mahedam kliima. Hoolimata üpriski suurest talvisest arvukusest, pole mul musträstaid kodukülas õnnestunud igal talvel kohata. Neile pole siin meelepärast nokaesist. Jah, kadakatel on küll hulga sinipõskseid käbisid ja lodjapuudel lademes punaseid külmanäpistatud vilju, kuid need lähevad nondel sulelistel käiku viimases hädas.