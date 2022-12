Muuseumi uus trükis avab Audru triibuseeliku mõistatusi

Audru kihelkonnast on säilinud palju erineva valmistamisviisiga etnograafilisi seelikuid: neotud lõngadega, pikitriibulisi ja sõbakirjalisi seelikuid. Tänu sellele saame teha uurimistööd ja järeldusi ühe kihelkonna piires eri aegadel tehtud seelikute valmistamise tehnoloogiate kohta.

Mõistmaks neolõngaga (mitmest kohast kõvasti kinni seotud vihtidena värvitud ja selle tõttu kirju lõng, toim) seelikute omanäolisust Eesti kontekstis, on trükises antud ülevaade kõikide Audru kihelkonna seelikutüüpide kohta. Trükise autorid Liis Luhamaa ja Ülli Kont tõdevad, et kõik see täiendab meie kultuurilugu, annab võimaluse tutvuda Eesti talunaise mõttemaailma ja ilumeelega.