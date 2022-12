ARVUSTUS ⟩ Tipp ja Täpp Endlas: Täna sööme kasulikke komme!

Samal ajal pöördub lavastaja kavalehel aga otse hoopis Armsa Suure Inimese poole ja ütleb, et lavastus on sündinud soovist mängida.

Kaili Viidas ja Ott Kilusk on loo dramatiseerijad, kunstnikutöö on samuti Viidaselt. Ja uskuge, see tipitäpiline kujundus, kogu stsenograafia on nii efektne ja leidlik, et mingi aeg unustadki ennast neid detaile ja osavaid lahendusi imetlema.