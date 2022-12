Pärnu poiss alustas uut hooaega etapivõiduga Sõmerpalus

GasGas-marki tsiklit taltsutava motopoisi isa Taavi Kolts rääkis, et lõppenud hooaeg kulges üheksa-aastasele pojale tõusude ja mõõnadega. “Aasta plusspoolele tuleb kanda kindlasti see, et pääsesime Tšehhis Loketi rajal noorte Euroopa meistrivõistluste finaali,” märkis isa. Lisades, et juba kuuendat aastat krossitsiklit taltsutav Theo on uuel aastal täis tahtmist võidelda nii Eesti meistritiitli kui EMi pjedestaalikoha nimel.