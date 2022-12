Galerii ⟩ Tantsustuudio jõuluetenduses sai valgus puudutatud

Omanimelist tantsukooli vedav Janne Ristimets tõdes, et nad on proovinud nii laste kui täiskasvanutega hoida jõuluajal traditsiooni, et oleks vähem lihtsalt müra ja rohkem enesesse vaatamist, helgust ja puhtust, mis jõuludega kaasa käib.





“Kui õpetajatega hakkasime mõtlema, mis läbiv teema või sõnum meil sel aastal olla võiks, tuli valgus kuidagi mitme koha pealt välja. See sisemine valgus ... ja ka tehis-füüsiline valgus on nii palju kirgi kütnud. Aga meie proovisime endas ikkagi sisemist valgust leida: kes kuidas omal moel endas valgust leiab, proovisime seda lavalgi näidata nii vahetekstide kui lavastatud kavadega,” seletas ta.



Laval nähtu oli varasemast mitmekesisemgi, kuna oma stiilidega on ampluaad laiendanud tantsustuudioga liitunud uued õpetajad. Loovtantsu kõrval tehti laval nüüdis- ja sõutantsu, joogat, afrotantsu ja balletti ning publiku ette astusid nii beebid kui täiskasvanud naised.



“Jah, kasvame!” lausus Ristimets. “Meie kooli uksed on kõigile avatud, me ei mõõda lapsi pikkuse, laiuse ega võimekuse järgi. Seda saabki näha meie akrobaatikanumbrites, mis meil on juba kaua aastaid ega ole üldse suunatud võistlema. Sellegipoolest on meil palju lapsi, kes on juba väga ägedad ja võimekad,” avaldas ta.