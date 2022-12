Gripilaine sundis Pärnu haiglat EMOs muutusi tegema

Ravila kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets selgitas, et EMO ülesanne on esmajärjekorras teenindada raskete või erakorraliste tervisehädadega patsiente, kuid viimasel ajal on palju neidki, kes lähevad sinna gripitesti tegema või -ravimit küsima. Suurenenud töökoormuse tõttu tuli EMOsse pöördujatel sageli oodata tunde oma järjekorda.

Probleemi lahendamiseks otsustas haigla, et gripiteste tehakse nüüd ainult neile, kellele on näidustatud haiglaravi. Seni testiti EMOs kõiki respiratoorsete vaevustega tulnuid.

Kommunikatsioonispetsialist selgitas, et gripi diagnoosimisel ei ole test määrava tähtsusega. Põhjusel, et see erineb ülejäänud ülemiste hingamisteede viirustest oma haiguspildi tõttu ja kogenud perearstile oma sümptomeid kirjeldades oskab tohter testi tegemata haigust diagnoosida.

Samuti ei pea kõik grippi haigestunud saama gripiravimit. Ravim on mõeldud eelkõige neile, kes vajavad haiguse raske kulu tõttu haiglaravi või kellel on mõni kaasuv krooniline haigus, mis lubab eeldada, et gripp kulgeb oodatust raskemini.

“Iga perearst teab ja tunneb oma patsiente ja nende kroonilisi haigusi. Võttes ühendust oma perearstiga, saab ta vajadusel kaebuste alusel retsepti väljastada,” lisas Suhhostavets.

Terviseameti (TA) andmetel on grippi haigestumine tõusuteel. Üle-eelmisel nädalal lisandus 804 gripiviiruse juhtu, mida oli 245 protsendi võrra enam kui sellele eelnenud nädalal.

TA gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova möönis eelmisel nädalal, et gripiviiruse levik on püsiv ja laialdane. “Enim on haigestunute seas kuni viieaastasi lapsi,” märkis Sadikova, lisades, et nüüd levib haigus peamiselt tööealiste seas.

Pärnu haigla soovitab lasta end gripi vastu vaktsineerida. Veel ei ole hilja, sest kaitse kujuneb kahe nädalaga ja haigestumus alles kogub hoogu. Mida rohkem on kaitsepoogituid, seda suurem tõenäosus on pandeemia ära hoida.