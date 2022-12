Jõulud Ukraina moodi

“Navigaator näitas Pärnu põgenikekeskust, seal me tegime peatuse ja nüüd olemegi siin,” meenutas pereisa Oleksandr.

“Ega me teadnud, kuhu välja jõuame, aga jäi silma, et Pärnus lehvis palju Ukraina lippe, mis oli väga meeldiv üllatus. Ühelgi riigil pole ju kohustust Ukraina lippe heisata, aga näe, Pärnu tänavatel lehvis neid igal pool ja lehvib praegugi,” lisas ta, märkides et üheski teises riigis sellist pilti ei olnud. “See tegi südame eriliselt soojaks.”