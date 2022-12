Miks me just jõuludel mandariine armastame? Väidetavalt hakati neid jõulusoki sisse poetama, et mälestada püha Nikolaust. Legendi järgi olnud ühel vaesel mehel kolm tütart, kes ei leidnud oma lastele kosilasi, sest tal polnud neile anda kaasavara. Kuulnud pere keerulisest olukorrast, otsustas Nikolaus tüdrukuid aidata, visates maja korstnast sisse kulda, mis jäi pidama kolde külge kuivama seatud sukkadesse. Nüüdisajal ongi mandariinid sukkadesse jäänud kulla sümbol.