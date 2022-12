Keiu Virro kirjutas oma veiniotsingutest raamatu normaalsele inimesele

Los Angeleses kasutatud raamatute poes The Last Bookstore püüdis teatrikriitik Keiu Virro pilku teatriimest kõnelevate teoste asemel joogiraamatute lett, millesarnast ta Eestis polnud näinud. “Väljusin poest sületäiega,” meenutab ta kolme aasta tagust sõbral külas käiku.

Pilku püüdsid nood üllitised osalt just sel põhjusel, et need ei olnud palju kogenud-reisinud ekspertide-snoobide, vaid lood täiesti tavalistelt inimestelt, kes olid hakanud nullist oma teekonda veiniarmastuseni üles ehitama. Umbes samamoodi on see kulgenud Virro puhul ja nii jäigi raamatu-mõte kummitama, kuni ta otsustas oma kogemused-elamused samuti kirja panna.