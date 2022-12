Kuula! ⟩ Kümme vimkaga jõululugu

Jätkates pungi-toonil. Massachussettsi osariigist pärit USA punkarid Dropkick Murphys on tuntud oma kelti sugemetega punkroki tõttu. Tänavu tähistab 10 aasta juubelit nende jõululugu “The Season’s Upon Us”. Kes inglise keelt pisutki valdab, saab omajagu naerda ka irooniast pulbitsevate sõnade üle — “My sisters are wackjobs, I wish I had none/Their husbands are losers and so are their sons.”