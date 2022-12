Jõulumõtisklus ⟩ Rahu Looja, kaasinimese ja iseendaga

Vanemad inimesed mäletavad ehk kogunemisi talutares, kus lapsed said luuletuse või laulu eest kingituseks kuuselt võetud prääniku, suhkrukommi või punapõskse õuna. Siberisse küüditatud mäletavad rõõmu jõuluõhtul jagatud leivapalast ja hämaras barakis lauldud jõululauludest. Need on olnud tänapäevases mõistes vaesed pühad, ometi ei puudunud neist jõuludele omane soojus.

Vahel on jõulud olnud rikkamad, vahel vaesemad. Mõnikord on kõik olulised inimesed olnud kohal, teinekord mitte. Vahel on tuba olnud täidetud laste rõõmsast kilkamisest, teinekord on inimesed olnud pahurad ja riiutujus. Paljudel on meeles haigevoodis veedetud jõulud. Ka sel aastal ei saa me mõelda rahulikest ja turvalistest jõuludest, kuna Ukrainas käib sõda, mis tähendab miljonitele inimestele kurba ja rasket aega.