Video ⟩ Kingi lunastamiseks salmi pole? Lapsed tulevad appi

Konkursi korraldaja Kristi Raidla rääkis, et nii nagu eelmisel aastal lubatud, on valmis saanud luulevihik, kuhu on koondatud aastatel 2019–2021 Pärnumaa jõululuuletamise konkursi võitjate luuletused. Peale selle ilmub kogumikus veel mõni parem luuletus. Luulevihikuid jagatakse tasuta koolidele ja loomulikult autoritele.