100aastasel Henno Sepal on tulnud jõule pidada nii põhjapoolusel kui Siberi taigas

Sepa elus on ette tulnud igasuguseid jõule, ka siis, kui neid pidada ei tohtinud. Kaasvangidega maakera ühes külmemas paigas ja uluvate huntidega öises taigas. Lapsepõlvemälestustes annab aga selle päris õige jõulutunde suur kuhi pehmeid õlgi toapõrandal, need olid siis enesestmõistetavad ja käisid pühade juurde.

Markide ja postkaartide kogumine on olnud Sepa kirg: ainuüksi lõppeval aastal on ta oma arvutuste järgi ostnud kaaskogujatelt 12 600 postkaarti.

Aastaid on Sepp teinud koolides ja asutustes oma jõulukaartide näitusi, ise ütleb ta, et see loob jõulumeeleolu. Praegugi olla need Jõõpre koolis ja Pärnus Metsa 10 sotsiaalkeskuses, kus ta iga nädal bridži mängib. Palju postkaarte on ta jaganud lahkelt laialigi: nii lastele, et neil huvi tekiks, kui muuseumidele.