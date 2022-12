GALERII ⟩ Peakorraldaja veetis öö kergejõustikuhallis, et mälestusvõistlused toimuda saaks

Kui jõulud ja kolm järjestikust riigipüha on inimestel tavaliselt tööst priid ja kodus perega olemise aeg, siis Mihkels tunnistas, et veetis suurema osa aasta eelviimasest nädalast “koduses” kergejõustikuhallis. Pärnu spordikooli ja SK Altiuse treeneri sõnutsi mängis halli amortiseerunud rajakate niimoodi mäkra, et veel päev enne mõõduvõttu tundus, et siit asja ei saa ja võistlused tuleb ära jätta.