Video ⟩ Mushy üllatab pärast väga pikka pausi uue singliga

Bändi laulja ja sõnade autor Holter avaldas, miks nad just nüüd otsustasid singliga välja tulla: “Pärast väga pikka pausi bändist olime kitarrist Sander Haugase ja tema pojaga kuskil Tallinna külje all metsas lõket tegemas ning tagasi sõites soovis poiss bändi lugusid kuulata.

Kuna olime tegutsemise ajal väga vähe materjali välja lasknud, siis see, mis kvaliteet sealt tuli, oli päris hirmus. Ma teadsin, et meil on head lood sahtlisse kirjutatud, aga umbkaudu 13 aastat tagasi ei osanud Eestis seda keegi lindistada ja veel vähem meie seda muusikutena sisse mängida või laulda. Seega saigi mul kinnisideeks album “Bucket list” ära teha.

Kunagi, kui hakkan “planeedilt maha hüppama”, olnuks selle plaadi tegemata jätmine kindlasti üks asi, mida kahetseksin. Singel “Mirrors Inside” just sellest räägib, et kui kunagi oled surivoodil, kes sulle siis sisemisest peeglist vastu vaatab,” lisas Taavi Holter. “Nüüd on meie enda oskused ja tehnika nii palju arenenud, et saad sõprade abiga väga palju tehtud ja tulemust ei pea häbenema. Eesotsas tänu Joosep Järvesaarele, kelle stuudios vokaalid lindistatud said.”