Jaanus Männik ⟩ Muusikapaleest ja väärtmuusikast Pärnus

See, et Pärnu on püsipärnakatele ja pärnumaalastele parim linn, on mõistetav. Looduselt saadud oivalised võimalused toimida kuurortlinnana ja Eesti suurima ja ühe metsarikkama maakonna keskusena räägivad iseenda eest ja on üsna hästi ära kasutatud. Et Pärnut peab parimaks linnaks üleilmsete tippdirigentide hulka kuuluv Järvide muusikadünastia, pole kingitus üksnes Pärnule.