Loodusvaatlus ⟩ Tänavune talv paistab silma talvikeste rohkusega

Lumekiht on võrreldes kuu keskpaigaga sula järel tuntavalt ahenenud, aga loomadel on selle vähesegagi tükk tegemist. Seda enam, et kuigi päevad tasapisi nüüd pikemaks venivad, napib päevavalgust ja suurem osa kaalukamatest talvekuudest alles ees. Mul on veidi kahjugi, et see pime aeg nüüd vaikselt seljatatud saab.