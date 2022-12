Pärnu võrkpalliklubi värsked täiendused: üks õpib uuesti volle ABCd, teisel on eriprogramm

Täna teatati, et meeskonnaga taasliitub Hindek Pulk. 32aastane diagonaalründaja alustas profikarjääri 2010. aastal Tallinna Selveris, ent kolis 2014. aastal suvepealinna ja pallis siin kolm hooaega. Seejärel kirjutas 194sentimeetrine võrkpallur enda CV klubide reale veel Saaremaa, Tartu, Chaumonti (Prantsusmaa) ja uuesti Saaremaa. Kehtis loogika, et kus tiimis mängib Pulk, seal on ka karikad: saarlane on tulnud Balti meistriks kõigi nelja Eesti klubiga ja valitud neljal korral turniiri parimaks mängijaks.