Põhja-Pärnumaal tehakse Aivar Mäe juhtimisel kultuurirevolutsiooni

Vallavanem Aivar Mäe kinnitas, et avakontserdi 60-liikmelise koosseisu esindus on saali juba üle vaadanud, jäädes väga rahule nii orkestri kui koori poolelt. Rahvas on ootel ja esimese piletimüüginädalaga on üle poole saalist huvilistega täitunud: leidub omakandi rahvast, aga ka Pärnust ja Viljandist, Paidest ja Türilt, Raplast.

Vändraga on niimoodi, et tegemist on ju kammersaaliga: 300kohaline, ta ei ole suur saal. Aga 300 on, ma arvan, ka väga hästi. Tal on kõrgust, ta on ehitatud akustika kuldsete reeglite järgi: laius, pikkus, kõrgus. Seal on paar niisugust kohta, kus tühja saali puhul on probleem: tekib imelik järelkaja. Kui inimesed on saalis, siis seda pole. Aga muidu on väga hea saal.