Rahvakohtunik võib istungile sattuda otse duši alt

Pärnu maakohtu üks teenekamaid rahvakohtunikke on Eha Kask, kes pausidega on seda ametit pidanud 1980. aastatest alates. Nõukogude ajal nimetati rahvakohtunikke kaasistujateks. Üle 30 aasta Visu tehases töötanud Kask määrati kohtu kaasistujaks töökohast.

Kasele hakkas see amet meeldima, kuna õiglustunne on tal kogu aeg veres olnud. Tehases töötades oli stiimul seegi, et siis õnnestus füüsilisest tööst veidi puhata.