Repliik ⟩ Paluks ilutuld ilma pauguta

Aastavahetuseni on peagi jäänud vaid mõni tund. Loodame alati, et uus aasta tuleb parem kui eelmine ja sestap on põhjust uue aasta saabumise üle rõõmustadagi. Kogunemised linna kuusepuu all ja kärgatuste saatel taevasse lastud tuhanded ilutulestikuraketid on kauaaegne traditsoon.