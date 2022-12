Suurejõe ⟩ Aasta külas keerleb elu rahvamaja ümber

Aga suurejõelased ajavad nina püsti ja põhjusega, sest Pärnumaa Kodukandi 2022. aasta küla nooreneb ja ühiste tegemiste loetelu jaoks tuleb appi võtta teisegi käe sõrmed. Talgutega on korrastatud külaplatsi, rajatud võrguplats, puhastatud teeäärseid kraave. Külaselts Helila on projektidega välja kirjutanud edenemise toetusi ning kohalikud kõpitsevad elamisi ja ümbritsevad need aiailuga.