SPORDIAASTA TÄHTEDE GALERII ⟩ Parimate valimisel pääsesid esikolmikusse nii Õiglane, Tattar kui sõudjad

"Minul oli see aasta märgiline ja ületasin uue verstaposti, sest olen lapsest saati unistanud tiitlivõistluste medalist. Eeskujud olid Erki Nool ja Gerd Kanter, kes innustasid mind. Mäletan kui 2008. aastal tuli Gerd olümpiavõitjaks ja võitis Kristjani, siis endamisi mõtlesin, et tahaks sama võita. Viimased aastad on olnud keerulised, olen piinelnud vigastusega ja selle mentaalse töö olen uhke. Kui näed, et teised teevad trenni ja sa ise jätad valu tõttu trenni vahele. Või nad võistlevad ja sa nokitsed vigasena kodus, siis see sööb närve," lisas vändralane, kelle sõnutsi aitas keerulistest olukordades üle saada elukaaslase ja nüüdse abikaasa Kendra tugi. "I love you!"