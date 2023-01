Hoiatus ⟩ Ees ootavad keerulised ilmaolud

Oodata on jäävihma ja tuuleiile.

Öösel sajab paljudes kohtades lörtsi ja vihma. Teedel on suur libedaoht. Mandri põhja- ja keskosas sajab põhiliselt lörtsi ja lund. Sadu on intensiivne ja hommikuks lisandub orienteeruvalt 15–25 sentimeetrit lund. Tuul pöördub itta, kirdesse ja tugevneb rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis ning tuiskab. Tihedas sajus on nähtavus piiratud ja liiklustingimused halvad.