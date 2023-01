Sõudelegendist valmib elulooraamat

"Raamat Mihklist on selles mõttes eriline, et selliseid mootoreid ja treenereid, kes kogu oma elu ühes suunas pühendavad, on vähe," rääkis autor, kelle sõnutsi mõtleme neile isiksustele liiga vähe. "Peaksime enam meenutama, kui palju neile võlgu oleme: et nende õpilased on palju rõõmu pakkunud ja et näiteks Mihkli tuhanded hoolealused on saanud temalt seerumit tubliks inimeseks kasvada."