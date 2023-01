Andri Arula ⟩ Sõnnikut, märtsiks rohkem sõnnikut

Kui sõimlejat hurjutada, muutub sõim räuskamiseks, solvangud ähvardusteks ja lõpuks leitakse, et selline käitumine ühismeedias on igati normaalne, nagu on normaalne käimla külastamise järel käte pesemine. Olukord muutub veel märkimisväärsemalt, kui kõne alla tulevad kellegi poliitilised vaated. Sel juhul ei vaevuta oponenti kuulamagi, esitletakse sotsiaalmeediast silma jäänud (eba?)tõdesid ja parimal juhul vastaspool lõpuks blokitakse.