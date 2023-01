Loodusvaatlus ⟩ Sula paljastas muttide hoogtöö

Lume alt paljastusid vahepeal tekkinud mutimullahunnikud: neid on väga palju. Suvi oli samuti mügarikerohke, kuid nii palju mullakuhje, kui tänavu sügisel ja talvel näha on, pole ma oma senise elu jooksul silmanud. Mõni väli näikse vaid mutihunnikutest koosnevatki.

Eks mutid kaeva käike, sest taliuinakut nad ei tee. Kui suvel kuuluvad nende menüüsse eri selgrootud, kes käikudesse satuvad, siis talvel on nende toidulaud märksa ühekülgsem. Nii suvel, kuid eriti talvel on neil sahvrites hoiul vihmaussid ja selleks, et nood minema ei vingerdaks, hammustavad nad vihmaussidel läbi närviganglionid. Nii on neil värske toit kohe võtta.