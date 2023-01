Ott Kilusk äratas filmi tarvis Vesipruuli ja Tatika kõrval ellu Bornhöhe teisedki tegelased

See on rohkem teistmoodi, kui ma aimasin. Selles mõttes, et filmi töömeeskonnad on hoopis teistsuguse iseloomuga. On filmide produtsendid ja vabale kirjutamisele eelnes väga suur ajuragistamine-tiimitöö, et mida üldse, kust nurga alt, tähtis küsimus “miks me seda teeme?”. Siis lõputud mustandid, mida parandatakse ja ümber kirjutatakse.